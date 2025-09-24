В Таганроге 31-летнюю женщину арестовали за продажу наркотиков

В Таганроге полицейские задержали 31–летнюю местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина попалась во время операции «Проверочная закупка».

Как сообщили в УМВД Таганрога, фигурантка продала жителю города, исполнявшему роль покупателя порошкообразное вещество белого цвета. Физико-химическое исследование показало, что изъятое – наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой 0,24 грамма.

Во время обыска в квартире таганроженки изъяли 1 зип-пакет с наркотическим веществом N-метилэфедрон, массой 0,2 грамма, 3 стеклянных колбы для курения и 6 использованных шприцов. В ходе личного досмотра у женщины обнаружили 2 зип-пакета с порошкообразным веществом, массой по 0,90 грамм каждый с наркотическим веществом 4-хлорметкатинон (4-СМС, клефедрон).

Как пояснила женщина, наркотики она купила через интернет–магазин для употребления и дальнейшей перепродажи. Сейчас в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, она арестована и помещена в следственный изолятор.

Фото УМВД Таганрога