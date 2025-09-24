Главная » Новости Таганрога

В Таганроге 31-летнюю женщину арестовали за продажу наркотиков

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

В Таганроге полицейские задержали 31–летнюю местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина попалась во время операции «Проверочная закупка».

Новости Таганрога

Как сообщили в УМВД Таганрога, фигурантка продала жителю города, исполнявшему роль покупателя порошкообразное вещество белого цвета. Физико-химическое исследование показало, что изъятое – наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой 0,24 грамма.

Во время обыска в квартире таганроженки изъяли 1 зип-пакет с наркотическим веществом N-метилэфедрон, массой 0,2 грамма, 3 стеклянных колбы для курения и 6 использованных шприцов. В ходе личного досмотра у женщины обнаружили 2 зип-пакета с порошкообразным веществом, массой по 0,90 грамм каждый с наркотическим веществом 4-хлорметкатинон (4-СМС, клефедрон).

Как пояснила женщина, наркотики она купила через интернет–магазин для употребления и дальнейшей перепродажи. Сейчас в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, она арестована и помещена в следственный изолятор.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге полицейские разыскивают пропавшего 16-летнего подростка.

Фото УМВД Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости полиция происшествия сбыт наркотиков Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru