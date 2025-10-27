Главная » Новости Таганрога

В Таганроге 23-летний мотоциклист насмерть сбил пешехода

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Смертельное ДТП произошло 26 ноября поздно вечером на улицы Свободы.

Сигнал об аварии поступил в полицию в 22.36. В Таганроге, в районе дома № 22 по ул. Свободы, 23-летний водитель на мотоцикле Suzuki, по предварительным данным, сбил 53-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному  переходу на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, водитель мотоцикла госпитализирован», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция Ростовской области обращается к водителям с настоятельным призывом быть предельно внимательными на дороге, особенно в темное время суток и в сложных погодных условиях. Начинающим водителям напоминают об обязательном соблюдении правил при пересечении пешеходных переходов — уступайте дорогу всем пешеходам без исключения.

Фото: Госавтоинспекция по РО.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге водитель такси спровоцировал аварию с двумя пострадавшими.

