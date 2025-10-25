В Таганроге водитель такси спровоцировал аварию с двумя пострадавшими

24 октября в Таганроге в серьезной аварии с участием автомобиля такси пострадали водитель и пассажир, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 16.10 на улице Чехова в районе дома № 182Б. По предварительной информации, 71-летний водитель автомобиля такси марки «Лада Гранта» не уступил дорогу пользующемуся преимуществом Audi A5, за рулем которого находился 53-летний водитель.

В результате ДТП пострадали водитель такси и его 18-летний пассажир. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото Госавтоинспекции РО