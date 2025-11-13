В Таганроге 20-летний парень смертельно ранил своего знакомого

В Таганроге 20-летний парень арестован по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 1 ноября 2025 года в квартире на 1-м Линейном проезде. В ходе бытового конфликта подозреваемый нанес своему 46-летнему знакомому несколько ножевых ранений в область бедер. От полученных травм, сопровождавшихся острой кровопотерей, мужчина скончался на месте происшествия.

«Фигурант задержан. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу», — сообщает пресс-служба регионального СКР.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Иллюстрация: скрин оперативного видео