В Таганроге 17-летний подросток пытался похитить 3 млн рублей у пенсионерки

Материалы уголовного дела о мошенничестве с участием несовершеннолетнего переданы в суд.

В Таганроге завершено расследование уголовного дела о попытке мошенничества в отношении 88-летней местной жительницы. В августе 2025 года 17-летний подросток, действуя по предварительному сговору с сообщником, представился работником инкассаторской службы и убедил пенсионерку заключить фиктивный договор банковского обслуживания.

«Когда злоумышленник ввел пожилую женщину в заблуждение, она передала ему более 3 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Реализовать преступный замысел до конца подросток не успел — сразу после получения денег он был задержан правоохранительными органами вместе с предполагаемым соучастником. Уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство.

На время следствия 17-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»