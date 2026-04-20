В Таганроге 20 апреля в 18.53 завыли сирены, объявлена ракетная опасность

Глава города Светлана Камбулова призвала жителей сохранять спокойствие и проследовать в укрытие.

Новости Таганрога

Сегодня в Таганроге второй раз за день объявляется воздушная тревога. В 18.53 в городе завыли сирены. Глава Таганрога Светлана Камбулова призвала население немедленно покинуть открытые участки местности, укрыться внутри зданий, избегать приближения к окнам и сохранять спокойствие.

Таганрожцам напоминают основные действия, которые необходимо предпринять в случае воздушной угрозы. Если вы находитесь в здании, нужно отойти от оконных проемов и переместиться в комнату с несущими стенами. Тем, кто оказался на улице в автомобиле или общественном транспорте, рекомендуется остановиться и как можно быстрее укрыться в ближайшем капитальном строении.

Строго запрещается фотографировать или снимать на видео объекты в небе, предпринимать попытки их сбить, а также использовать вблизи радиоаппаратуру или мобильные телефоны. При обнаружении фрагментов или обломков запрещено прикасаться к ним, вскрывать или перемещать, поскольку на них может находиться взрывное устройство.

Для вызова экстренных служб следует звонить по единому номеру 112.

