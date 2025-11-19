Главная » Новости Таганрога

В Таганроге 2 пожарные машины тушили горящий дом в переулке Южном

18 ноября в Таганроге около полутора часов тушили пожар в частном домовладении, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Сообщение о пожаре в доме № 16 в переулке Южном поступило на пульт дежурного в 18.56. На место происшествия выехали 8 сотрудников МЧС и две спецмашины. К их прибытию огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось только в 20.20.

«Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Причины пожара установят дознаватели.

Ранее мы рассказали, что в поселке Коксовом пожилой мужчина погиб в огне во время пожара.

Фото ГУ МЧС (из архива)

