В Таганроге 2 пожарные машины тушили горящий дом в переулке Южном

18 ноября в Таганроге около полутора часов тушили пожар в частном домовладении, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в доме № 16 в переулке Южном поступило на пульт дежурного в 18.56. На место происшествия выехали 8 сотрудников МЧС и две спецмашины. К их прибытию огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось только в 20.20.

«Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Причины пожара установят дознаватели.

Фото ГУ МЧС (из архива)