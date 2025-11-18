На Дону пожилой мужчина погиб в огне во время пожара

В Ростовской области сгорел частный дом. Во время пожара в огне погиб 68-летний пенсионер, сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия произошла в поселке Коксовом Белокалитвинского района. Пламя полностью охватило дом. Пожар, который бушевал на площади 70 квадратных метров, тушили 10 сотрудников МЧС и три спецмашины. Пожилого хозяина дома спасти не удалось.

«Дознаватель ведомства рассматривает две наиболее вероятные причины пожара: аварийный пожароопасный режим работы телевизора или нарушение правил эксплуатации печного отопления», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом соседи спасли мужчину во время пожара.

Фото ГУ МЧС РО