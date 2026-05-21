В Таганроге 197 подростков состоят на профилактическом учете по наркотикам

С 26 мая в городе стартует месячник антинаркотической направленности.

В Таганроге прошло заседание городской антинаркотической комиссии, на котором обсудили меры по защите детей от наркоугрозы и подготовку к летней оздоровительной кампании 2026 года. В мероприятии принял участие министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области Сергей Савенков, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Одной из ключевых тем заедания, по ее словам, стало привлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, к деятельности детских и молодежных общественных организаций. Сейчас на таком учете состоят 197 подростков. Для каждого из них разработана индивидуальная программа реабилитации.

Как отметила глава города, главная задача — занять ребят полезным делом. Уже 153 подростка из «группы риска» вовлечены в работу секций и кружков. Светлана Камбулова перечислила основные направления антинаркотической работы. Первое — летняя оздоровительная кампания: ни один ребенок не должен оставаться без присмотра. Второе — трудоустройство подростков в 2026 году: центр занятости организует работу по семи направлениям. Третье — очистка городского пространства: с начала года в ходе рейдов уничтожено 93 надписи пронаркотического характера. Управляющие компании также закрашивают такие надписи и информируют жильцов через чаты. Четвертое — месячник антинаркотической направленности с 26 мая по 26 июня, в рамках которого пройдет очередной рейд по закрашиванию рекламы наркотиков на фасадах домов, заборах и столбах. Пятое — пресечение распространения наркотиков через интернет, этому направлению уделяется особое внимание.

Глава города подчеркнула, что необходимо усилить профилактическую работу в подростковой среде, назвав это одним из важнейших фронтов борьбы с наркоугрозой. По ее словам, системный подход дает результат: «Мы растим поколение с твердыми жизненными ориентирами, а это — залог безопасности всего общества».

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой