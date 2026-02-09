В Таганроге 19 февраля состоится расширенный прием участников СВО и членов их семей

Предварительная запись открывается завтра, 10 февраля, в администрации города.

Расширенный прием участников СВО и членов их семей состоится в Таганроге на следующей неделе, в четверг, 19 февраля. Его проведет глава Таганрога Светлана Камбулова вместе со своими заместителями. также участие в мероприятии примут представители территориального военного комиссариата, пенсионного фонда, фонда «Защитники Отечества» и депутаты всех уровней. Место проведения приема — Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова.

Предварительная запись на прием участников СВО и членов их семей будет осуществляться в администрации Таганрога с 10 по 13 февраля. Записаться можно по телефону: 8 (8634) 312-709 (режим: работы понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48, сб., вс. – выходной), а также через Электронную приемную граждан Ростовской области.

Расширенный прием будет проходить 19 февраля, с 11.00 до 13.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова (адрес: ул. Петровская, 96).

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой (из архива)