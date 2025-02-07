Светлана Камбулова напомнила о проведении в Таганроге общеобластного приёма участников СВО

14 февраля Таганрог присоединится к важному мероприятию — общеобластному приёму участников СВО и членов их семей.

Основная цель приёма — предоставить возможность задать интересующие вопросы и получить квалифицированную помощь от представителей органов власти и общественных организаций. На текущий момент о своём намерении принять участие в этом мероприятии заявили 11 человек. Регистрация продолжается.

«Обращаю внимание, что приём в Таганроге будет проводиться с 12 до 17 часов мной и моими заместителями при участии представителей территориального военного комиссариата, пенсионного фонда, фонда «Защитники Отечества». Для удобства участников во время мероприятия мы организуем работу видеоконференцсвязи, которая позволит оперативно связаться со специалистами различных структур. Учитывая необходимость обеспечения качественного соединения, было принято решение перенести проведение приёма в библиотеку имени А.П. Чехова, расположенную по адресу: ул. Петровская, 96», — рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Предварительная запись на приём продолжается. Записаться можно до 12 февраля одним из двух способов:

по телефону: 8 (8634) 312-709. Режим работы: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 13.48. Суббота и воскресенье — выходные дни;

через Электронную приёмную граждан Ростовской области.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой