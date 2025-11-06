Под Таганрогом «накрыли» подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Житель Мясниковского района организовал в своем доме незаконное производство водки и коньяка.

В Ростовской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя. Контрафакт под видом известных брендов в своем частном домовладении выпускал 47-летний житель Мясниковского района.

Незаконное производство в ходе отработки оперативной информации обнаружили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

В ходе обыска полицейские изъяли оборудование для перегона и укупорки бутылок, разнообразные этикетки, упаковочные материалы, пробки, стеклянную тару и сырье, а также около 300 бутылок готовой к реализации фальсифицированной продукции. Специалисты оценили ущерб одному из правообладателей в сумму свыше 5 миллионов рублей.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и поиску возможных соучастников», — сообщает пресс-служба донского главка.

Правовая оценка по факту незаконного производства алкогольной продукции будет дана дополнительно.

Иллюстрация: скрин оперативного видео