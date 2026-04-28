Главная » Город

В Таганроге 13 школ и детсадов изменили график работы из-за ремонта водовода

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

В Таганроге из-за планового ремонта на трех участках Донского технического водовода изменился график работы 13 учебных заведений. Об этом утром 28 апреля сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

В перечень вошли детские сады №№ 1, 6, 41 (модуль), 71, 92, 93, 97, а также шесть школ — №№ 6, 7, 8, 20, 23, 31. Последние переведены в режим самоподготовки.

«Информация размещена в родительских чатах», — уточнила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что «Водоканал» Таганрога задействовал 27 специалистов и 12 единиц спецтехники для ремонта водовода.

Изображение от tirachard на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

график работы детсад новости образование Таганрог школа
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru