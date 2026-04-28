В Таганроге 13 школ и детсадов изменили график работы из-за ремонта водовода

В Таганроге из-за планового ремонта на трех участках Донского технического водовода изменился график работы 13 учебных заведений. Об этом утром 28 апреля сообщила глава города Светлана Камбулова.

В перечень вошли детские сады №№ 1, 6, 41 (модуль), 71, 92, 93, 97, а также шесть школ — №№ 6, 7, 8, 20, 23, 31. Последние переведены в режим самоподготовки.

«Информация размещена в родительских чатах», — уточнила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что «Водоканал» Таганрога задействовал 27 специалистов и 12 единиц спецтехники для ремонта водовода.

