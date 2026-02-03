В Таганроге 10 ДТП с участием автомобилей и трамваев произошло в январе

В Таганроге за первый месяц года зафиксировано 10 аварий с участием автомобилей и трамваев, что на семь случаев превышает показатель января прошлого года. Об этом сообщил проект «Таганрогский трамвай» в своих социальных сетях.

Из-за безответственности автомобилистов каждое подобное происшествие приводит к сокращению подвижного состава: пострадавшие вагоны отправляются в ремонт или списываются, если восстановление невозможно. Это вызывает простои на маршрутах, из-за чего пассажиры вынуждены долго ждать на остановках в холодную погоду. Горожане теряют время, опаздывая на работу, учебу и важные встречи.

Организаторы проекта обратились к автомобилистам с призывом к дисциплине и внимательности на дорогах.

«Трамвай не может резко свернуть или объехать внезапно выехавший автомобиль. Запомните: трамвай – такой же полноценный транспорт, а не препятствие на вашем пути. Пожалуйста, уважайте таганрогские трамваи и время жителей Таганрога, которые доверяют им свой маршрут», – говорится в сообщении.

Фото: telegram-канал проекта «Таганрогский трамвай»