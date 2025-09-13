Главная » Культура

В Таганрог пришел XII фестиваль уличного кино

В Молодежном Центре Таганрога в рамках фестиваля «Уличное кино — 2025» состоялся показ шести конкурсных короткометражных работ молодых режиссеров.

Фестиваль уличного кино – крупнейший в стране зрительский смотр короткого метра. Ежегодно проект охватывает свыше полумиллиона зрителей по всей стране.

10 сентября зрительный зал Молодежного Центра в очередной раз превратился в кинозал. Кинопросмотр был бесплатным для всех зрителей, большинство из которых составили студенты Таганрогского колледжа морского приборостроения.

Перед сеансом о Фестивале всем собравшимся рассказала художественный руководитель Молодежного Центра Оксана Пурахина (на фото). После этого вниманию аудитории было предложено шесть короткометражных фильмов молодых российских кинорежиссеров, среди которых была и 17-минутная кинолента «Перемкнуло» режиссёра Ивана Добронравова – сына нашего земляка Федора Добронравова. Иван Добронравов — актёр, режиссёр, сценарист и продюсер, в своем фильме «Перемкнуло» он играет и одну из ролей.

После кинопоказа зрители приняли участие в голосовании за наиболее понравившийся и запомнившейся фильм.

Бесплатные кинопоказы в рамках XII фестиваля уличного кино в Таганроге продолжатся в октябре – в Чеховской библиотеке и во Дворце молодежи.

Владимир Прозоровский, фото автора

