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Для развития проекта «Таганрогский трамвай» требуется поддержка на федеральном и региональном уровнях

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Депутат Госдумы Сергей Бурлаков в рамках региональной недели посетил предприятие «Синара Городские Транспортные Решения — Таганрог».

Новости Таганрога

Генеральный директор компании Геннадий Курдюков рассказал парламентарию о ходе реализации первого в России концессионного проекта по созданию и модернизации трамвайной инфраструктуры — «Таганрогский трамвай», сообщает местное отделение партии «Единая Россия».

Напомним, проект стартовал в мае 2021 года. За это время было построено 45,5 км современных путей, обновлены контактные сети, закуплено 50 низкопольных трамваев, установлено 102 остановочных павильона, реконструировано депо, диспетчерский пункт и восемь тяговых подстанций.

В январе 2023 года запустили последние два маршрута №№ 5 и 6. Старт движению дала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в присутствии вице-премьера Марата Хуснуллина, министра финансов Антона Силуанова, главы «ДОМ.РФ» Виталия Мутко и губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Сейчас перевозки осуществляются по девяти маршрутам. В вагонах внедрены современные способы оплаты: транспортные и банковские карты, наличные через терминалы, а также оплата по QR-коду.

Концессионное соглашение заключено на 30 лет. Все это время специалисты «СИНАРА ГТР — Таганрог» будут обслуживать трамваи, инфраструктуру и организовывать пассажирские перевозки.

На встрече обсудили перспективы развития проекта. Как отметили участники, сейчас необходима поддержка на федеральном уровне: в ходе эксплуатации возникают вопросы, не урегулированные действующим законодательством, что требует внесения изменений в нормативные акты. Кроме того, из-за существенных изменений в экономике с 2021 по 2025 годы для реализации всех планов нужно дополнительное финансирование, которое невозможно без поддержки региона.

«Совместные усилия федерального центра и региональной власти позволят эффективно масштабировать подобные проекты не только в Таганроге, но и по всей России», — отметил Сергей Бурлаков.

Фото: местное отделение «Единой России»

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Единая Россия проекты рабочая встреча Таганрог Таганрогский трамвай
Таганрогская правда

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