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Лучница из Таганрога Елена Осипова взяла «серебро» Открытого кубка Республики Беларусь

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Воспитанница таганрогской школы стрельбы из лука Елена Осипова завоевала серебряную медаль на Открытом кубке Республики Беларусь, который состоялся в Минске.

Новости Таганрога

В соревнованиях участвовали сильнейшие лучники из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, Казахстана. В составе национальной сборной Елена Осипова — заслуженный мастер спорта России — показала высокий результат, подтвердив свой профессионализм.

Как отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев, это не первая крупная победа в карьере спортсменки. Елена Осипова — двукратный серебряный призер XXXII летних Олимпийских игр 2021 года в личном и командном зачетах. По итогам Олимпиады Осипова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Также в ее активе — серебро чемпионата мира в смешанных командах (микст) 2021 года, серебряная медаль чемпионата мира в помещении в командных соревнованиях 2018 года и победа на первой Спартакиаде сильнейших спортсменов России 2022 года.

В 2021 году Осипова дважды становилась чемпионкой Европы в командных и смешанных соревнованиях, завоевала «бронзу» на Всемирной летней универсиаде в командных соревнованиях 2017 года. Кроме того, таганрогская лучница — четырехкратная чемпионка России (2017, 2019, 2022, 2025 годы).

Добавим, что 33-летняя спортсменка — выпускница СШОР № 13 Таганрога. Стрельбой из лука занимается с 15 лет.  Елена Осипова — действующая рекордсменка России и экс-рекордсменка Европы среди женщин на дистанции 70 м в квалификационном раунде (684 очка.

«Ее стабильные результаты говорят о высоком мастерстве и воле к победе», — подчеркнул Алексей Обвинцев, поздравляя спортсменку.

Ранее мы рассказывали о том, что таганрогские батутистки завоевали серебряную медаль на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда

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