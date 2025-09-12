Главная » Культура

Таганрогским зрителям показали моноспектакль «Брут»

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

В Таганроге на малой сцене Молодежного Центра прошла премьера спектакля «Брут». Нет, это – не про предателя и убийцу великого и гениального Цезаря. Эта история – гораздо страшнее.

Культура

Моноспектакль поставлен по одноименному рассказу чешского писателя Людвика Ашкенази. Авторский текст читает ведущий актер Таганрогского камерного театра Константин Илюхин, он же поочередно преображается во всех персонажей. Он же – и режиссер, и художник-постановщик.

Брут – кличка пса, который из любящего и преданного друга и помощника своей хозяйки в руках извергов-нацистов превращается в человекоубийцу и снова встречается со своей бывшей хозяйкой: она ведь – еврейка. Но пес, даже пройдя все круги фашистского ада, все же сохраняет любовь и верность: злые люди так и не смогли вытравить эти чувства из собачьего сердца.

Эта работа Константина Илюхина – еще и своеобразный мастер-класс для юных артистов: Константин ведь – еще и театральный педагог, руководитель театральной школы «Витамин».

Ранее мы рассказали, что 16 сентября в Таганроге откроется театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова».

Владимир Прозоровский, фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура Молодежный Центр новости спектакль Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru