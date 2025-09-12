Таганрогским зрителям показали моноспектакль «Брут»

В Таганроге на малой сцене Молодежного Центра прошла премьера спектакля «Брут». Нет, это – не про предателя и убийцу великого и гениального Цезаря. Эта история – гораздо страшнее.

Моноспектакль поставлен по одноименному рассказу чешского писателя Людвика Ашкенази. Авторский текст читает ведущий актер Таганрогского камерного театра Константин Илюхин, он же поочередно преображается во всех персонажей. Он же – и режиссер, и художник-постановщик.

Брут – кличка пса, который из любящего и преданного друга и помощника своей хозяйки в руках извергов-нацистов превращается в человекоубийцу и снова встречается со своей бывшей хозяйкой: она ведь – еврейка. Но пес, даже пройдя все круги фашистского ада, все же сохраняет любовь и верность: злые люди так и не смогли вытравить эти чувства из собачьего сердца.

Эта работа Константина Илюхина – еще и своеобразный мастер-класс для юных артистов: Константин ведь – еще и театральный педагог, руководитель театральной школы «Витамин».

Владимир Прозоровский, фото автора