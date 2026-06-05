В Буэнос-Айресе представили культурный потенциал Таганрога и Ростовской области

Подарок аргентинской стороны стал символом дружбы с юными художниками из Таганрога.

В Буэнос-Айресе, на площадке Русского дома, в рамках Недели народной дипломатии прошла презентация экономического, туристического и культурного потенциала Ростовской области. Ключевую роль в культурной части мероприятия сыграли представители Таганрога.

В залах Русского дома развернулись сразу две тематические экспозиции, объединившие юных художников Ростовской области и Буэнос-Айреса. Работы ребят, в их числе — ученики Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской — посвящены творческому наследию двух великих русских классиков – Пушкину и Чехову.

В знак дружбы и признания таланта юных художников аргентинская сторона передала Таганрогской детской художественной школе имени С.И. Блонской особый подарок — фрагмент работы выдающейся Лолы Мора, первой женщины-скульптора Южной Америки.

«Участие в Неделе народной дипломатии в Аргентине способствует популяризации культурного наследия города на международной арене», — отметили в администрации Таганрога.

Фото предоставлены Русским домом в Буэнос-Айресе