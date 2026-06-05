Фотограф из Таганрога победила в отборе из 2600 заявок на всероссийскую выставку в Санкт-Петербурге

2 июня, к Международному дню защиты детей, в петербургском арт-пространстве «Окна» (ул. Непокоренных, 74) открылась выставка детской фотографии «Детство». Это проект Russian Photo Expo, посвященный самому светлому и важному периоду в жизни человека.

Для участия в экспозиции из более чем 2600 заявок отобрали 274 работы. На снимках запечатлены первые открытия, радость игры, тепло семейных моментов и живое любопытство к окружающему миру. Каждая фотография — отдельная история, наполненная нежностью, непосредственностью и настоящими чувствами.

В числе участников выставки – фотограф из Таганрога Марина Вечеркина с работой «Невинность».

«Фото олицетворяет детскую чистоту и непосредственность. Во взгляде создается ощущение хрупкости — того самого состояния, которое бывает только в детстве», — говорится в описании к снимку.

Выставка будет работать по 2 июля 2026 года.

Russian Photo Expo — проект главной всероссийской фотопремии Russian Photo Awards, который занимается организацией выставок для фотографов. «Выходи в оффлайн!» — таков девиз проекта, призывающий фотографов вынырнуть из омута социальных сетей и виртуальной коммуникации, чтобы явить свое творчество миру живого общения.

Добавим, что весной 2026 года Марина Вечёркина вошла в число участников всероссийской выставки черно-белой фотографии «ЧБ». Ее работа была отобрана из более чем тысячи заявок, присланных со всей страны.

Фото предоставлено организаторами