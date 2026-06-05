Главная » Новости Таганрога

Фотограф из Таганрога победила в отборе из 2600 заявок на всероссийскую выставку в Санкт-Петербурге

На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

2 июня, к Международному дню защиты детей, в петербургском арт-пространстве «Окна» (ул. Непокоренных, 74) открылась выставка детской фотографии «Детство». Это проект Russian Photo Expo, посвященный самому светлому и важному периоду в жизни человека.

Новости Таганрога

Для участия в экспозиции из более чем 2600 заявок отобрали 274 работы. На снимках запечатлены первые открытия, радость игры, тепло семейных моментов и живое любопытство к окружающему миру. Каждая фотография — отдельная история, наполненная нежностью, непосредственностью и настоящими чувствами.

В числе участников выставки – фотограф из Таганрога Марина Вечеркина с работой «Невинность».

«Фото олицетворяет детскую чистоту и непосредственность. Во взгляде создается ощущение хрупкости — того самого состояния, которое бывает только в детстве», — говорится в описании к снимку.

Выставка будет работать по 2 июля 2026 года.

Russian Photo Expo — проект главной всероссийской фотопремии Russian Photo Awards, который занимается организацией выставок для фотографов. «Выходи в оффлайн!» — таков девиз проекта, призывающий фотографов вынырнуть из омута социальных сетей и виртуальной коммуникации, чтобы явить свое творчество миру живого общения.

Добавим, что весной 2026 года Марина Вечёркина вошла в число участников всероссийской выставки черно-белой фотографии «ЧБ». Ее работа была отобрана из более чем тысячи заявок, присланных со всей страны.

Фото предоставлено организаторами

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости победа Таганрог фотовыставка
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru