Афиша Таганрога: что посмотреть в первые летние выходные

Наступающие выходные обещают быть ясными и теплыми — самое время прогуляться по городу и обязательно заглянуть в наши учреждения культуры, где всегда интересно.

Программа мероприятий разнообразна. Художественный музей проведет традиционную пешеходную экскурсию по историческому центру. ТаКТ и театр-студия «Люди» представят уже полюбившееся зрителю и новые спектакли.

7 июня можно съездить в Танаис на праздник поэзии «Пушкин и древности».

Тематические экскурсии, мастер-классы, публичная лекция, музыкальные вечера состоятся в музеях Таганрогского музея-заповедника. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой летний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

8 июня в 16 часов — литературно-музыкальный вечер «Пушкину — голосами XXI века» (арии и романсы в исполнении студентов Таганрогского музыкального колледжа, специальность «Вокальное искусство»). Вход свободный.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

9 июня в 15 часов — библиотечный клуб «Сюжеты давних кинолент». Трансляция с сайта «КУЛЬТУРА. РФ». К 100-летию со дня рождения советского кинорежиссера и сценариста Альберта Мкртчяна и к 85-летию Олега Даля — художественный фильм «Земля Санникова» (режиссеры: Альберт Мкртчян и Леонид Попов). Вход свободный.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

6 июня в 12 часов — пешеходная экскурсия «Прогулка по старому кварталу» по исторической части города. Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66).

Таганрогский камерный театр (тел. 8-904-343-87-87)

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

6 июня в 18.30 — спектакль «Свои люди, сочтемся».

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38, тел 8-952-603-68-06)

6 июня в 18 часов — этюды на тему одноименной пьесы: «Гамлет».

7 июня в 12 часов — премьера постановки «Я — кулак, я — А-Н-Н-А». В 18 часов — премьера спектакля «Река Потудань».

Арт-пространство «Таганрогский трамвай», парк культуры и отдыха им. М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 61-32-76)

7 июня в 11 и 16 часов — творческая мастерская для детей. Вас ждут веселые игры, музыка, увлекательные занятия и теплое общение.

Археологический музей-заповедник «Танаис» (тел. 8 (863) 2-85-45-24)

7 июня с 11 до 16 часов — праздник поэзии «Пушкин и древности». В программе – выступление поэтов, бардов, фольклорных ансамблей и античного театра, конкурс чтецов.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

6 и 7 июня с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). По предварительной записи от трех человек.

6 июня в 11 и 16 часов — обзорная экскурсия по тематическому пространству Литературного музея А.П. Чехова «Гимназический сад».

6 июня в 14 часов — «В. Тан-Богораз: голос северных народов России» — культурно-просветительское мероприятие ко Дню русского языка.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

6 июня в 12 часов — публичная лекция «Пётр I. В начале славных дел», посвященная 354-летию основателя Таганрога.

6 июня в 18 часов — историко-музыкальный вечер «Моцарт на века» к 270-летию великого композитора. Участвует Таганрогский муниципальный камерный оркестр. Художественный руководитель — Игорь Тронов, солистка — Софья Бугаян (фортепиано), дирижер — Анатолий Забродний.

7 июня в 18 часов — историко-музыкальный вечер «Танго. История танца». Сочинения гениальных латиноамериканских композиторов исполнят лауреаты международных конкурсов: Рустам Мурадов (фортепиано), Александр Лапич (скрипка), Сергей Высочин (виолончель).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

6 и 7 июня в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова,88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

7 июня в 12 часов — творческий мастер-класс по декорированию музейного сувенира «Часы с кукушкой».

Фото Владимира Прозоровского