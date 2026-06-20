Главная » Новости Ростовской области

В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли два водителя, пострадал ребенок

На чтение 1 мин Опубликовано

19 июня в Ростовской области во время лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли оба водителя, а 11-летний ребенок попал в больницу. Трагедия произошла днем на трассе в Дубовском районе.

Новости Ростовской области

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 13.05 на 33 км автодороги Котельниково — Песчанокопское. По предварительным данным, 39-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2115», за рулем которого находился 40-летний мужчина.

Оба водителя скончались на месте происшествия. 11-летний пассажир «ВАЗ-2115» получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что на Дону пенсионер на легковушке погиб в аварии, выехав на встречную полосу под КАМАЗ.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости погиб водитель происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru