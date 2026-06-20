В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли два водителя, пострадал ребенок

19 июня в Ростовской области во время лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли оба водителя, а 11-летний ребенок попал в больницу. Трагедия произошла днем на трассе в Дубовском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 13.05 на 33 км автодороги Котельниково — Песчанокопское. По предварительным данным, 39-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2115», за рулем которого находился 40-летний мужчина.

Оба водителя скончались на месте происшествия. 11-летний пассажир «ВАЗ-2115» получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что на Дону пенсионер на легковушке погиб в аварии, выехав на встречную полосу под КАМАЗ.

Фото Госавтоинспекции РО