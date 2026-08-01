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Областной перинатальный центр установил абсолютный рекорд по числу рожденных за сутки детей

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Из них две двойни и трое малышей, родившихся раньше срока.

#Здоровье

За сутки с 30 по 31 июля в Ростовской области родились 115 детей. Перинатальный центр установил абсолютный рекорд донского здравоохранения, приняв 44 малыша. Среди них две двойни и трое преждевременных родов.

«Когда мы публикуем счастливую статистику по количеству родов — это не просто цифры. Это труд целой высокопрофессиональной, трудолюбивой и талантливой команды специалистов, в которую входят не только доктора, но и средний персонал, который помогает достичь такого удивительного результата. Это большая гордость для всей Ростовской области, ведь все эти дети — будущее России», — прокомментировал главный врач Перинатального центра Ростовской области Максим Николаевич Уманский.

Никогда прежде ни одна медицинская родовспомогательная организация области не принимала столько родов за 24 часа. Эти цифры подтверждают готовность системы к вызовам любой сложности. Как сообщили в минздраве Ростовской области, благодаря национальному проекту «Семья» медицинские организации оснащаются современным оборудованием, а персонал повышает квалификацию — всё это работает на главный результат: здоровые мамы и здоровые дети.

Фото: скрин видео ВК Перинатального центра РО

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Таганрогская правда

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