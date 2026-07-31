Жители Дона могут подать заявки на конкурс семейных фотографий «Улыбка России» до 19 сентября

Жителей Ростовской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Улыбка России. Улыбка единства». Организаторы проекта предлагают всем желающим рассказать историю своей семьи через фотографию с самой искренней эмоцией, сообщает официальный портал донского правительства.

Конкурс проводится в рамках Года единства народов России. Его цель — показать страну через судьбы конкретных людей, их уникальный генетический код, подчеркнуть богатство культурных традиций, региональные особенности и силу родственных связей.

Заявку можно подать до 19 сентября — самостоятельно или вместе с семьей. Для этого необходимо открыть сайт улыбкароссии.рф, загрузить снимок с улыбкой (портрет одного человека, пары, семьи или нескольких поколений), отметить один или несколько городов, связанных с историей семьи или важными воспоминаниями, добавить подписи с кратким объяснением связи с каждым городом, указать контакты и подтвердить согласие с правилами.

Самые активные участники отправятся в Москву на профессиональную фотосессию и станут лицами информационной кампании ко Дню народного единства. Итоговую фотовыставку откроют 4 ноября. Каждая работа пополнит общий цифровой архив, посвященный Году единства народов России. Проект реализуется Домом народов России совместно с компаниями «Яндекс» и Genotek при поддержке ФАДН России и научного сообщества.

«Наша инициатива позволит людям поучаствовать в формировании уникального общероссийского архива. Дать каждому возможность создать карту своих личных событий — это повод посмотреть на историю своей семьи и увидеть, что в каждой улыбке — наша большая многовековая история и наша общая сила», — отметила руководитель Дома народов России Анна Полежаева.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото donland.ru