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Жители Дона могут подать заявки на конкурс семейных фотографий «Улыбка России» до 19 сентября

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Жителей Ростовской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Улыбка России. Улыбка единства». Организаторы проекта предлагают всем желающим рассказать историю своей семьи через фотографию с самой искренней эмоцией, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Конкурс проводится в рамках Года единства народов России. Его цель — показать страну через судьбы конкретных людей, их уникальный генетический код, подчеркнуть богатство культурных традиций, региональные особенности и силу родственных связей.

Заявку можно подать до 19 сентября — самостоятельно или вместе с семьей. Для этого необходимо открыть сайт улыбкароссии.рф, загрузить снимок с улыбкой (портрет одного человека, пары, семьи или нескольких поколений), отметить один или несколько городов, связанных с историей семьи или важными воспоминаниями, добавить подписи с кратким объяснением связи с каждым городом, указать контакты и подтвердить согласие с правилами.

Самые активные участники отправятся в Москву на профессиональную фотосессию и станут лицами информационной кампании ко Дню народного единства. Итоговую фотовыставку откроют 4 ноября. Каждая работа пополнит общий цифровой архив, посвященный Году единства народов России. Проект реализуется Домом народов России совместно с компаниями «Яндекс» и Genotek при поддержке ФАДН России и научного сообщества.

«Наша инициатива позволит людям поучаствовать в формировании уникального общероссийского архива. Дать каждому возможность создать карту своих личных событий — это повод посмотреть на историю своей семьи и увидеть, что в каждой улыбке — наша большая многовековая история и наша общая сила», — отметила руководитель Дома народов России Анна Полежаева.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото donland.ru

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Таганрогская правда

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