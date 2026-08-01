По делу о хищении вкладов на Дону потерпевшими признаны 820 человек — расследование продолжается

Финансовая пирамида «работала» в трех регионах, включая Ростовскую область, в течение 10 лет. Сумма ущерба превысила 818 млн рублей.

В Ростовской области расследуется уголовное дело о хищении денег вкладчиков нескольких кредитных потребительских кооперативов. По данным следствия, от действий мошенников пострадали не менее 820 человек, а документально подтвержденный ущерб превышает 818 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2026 года по факту хищения средств граждан, доверивших свои сбережения кооперативам «ДонВклад», «Добробуд», «Роствклад», «Донской кредит», «Новые Финансы» и «Сберегательный капитал». Подробности расследования сообщила начальник главного следственного управления МВД России по Ростовской области.

Как выяснили правоохранители, на протяжении примерно десяти лет жители Ростовской области, а также Волгоградской области и Краснодарского края передавали деньги организаторам схемы. Те обещали не только сохранить средства, но и выплачивать проценты, заметно превышающие среднерыночные ставки. Принцип работы пирамиды был классическим: для видимости финансовой устойчивости проценты первое время платили за счет денег новых вкладчиков. Параллельно средства выводились через оформление фиктивных договоров займа на сотрудников кооперативов и их родственников. Таким образом создавалась видимость легальной деятельности, в том числе при подаче отчетности в Центральный банк России. Схема рухнула, когда поток новых клиентов сократился и приток денег прекратился — имитировать благополучие стало невозможно.

Для расследования сформирована следственная группа. Объем материалов уже превысил 20 томов уголовного дела. Потерпевшими признаны 820 человек, однако их число, вероятно, больше. Сумма ущерба, подтвержденная документально, составляет свыше 818 миллионов рублей. К уголовной ответственности привлечены 11 человек.

Правоохранители просят всех, кто пострадал от деятельности указанных кооперативов и еще не обращался в полицию, подать заявление в ближайший отдел или позвонить по телефону «горячей линии»: 8-961-400-22-91.

Фото: ГУ МВД по РО