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На Дону 13-летний подросток на электросамокате получил травмы, когда упал, переезжая через «лежачий полицейский»

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Мальчик доставлен в больницу.

Новости Ростовской области

В Каменске-Шахтинском сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний водитель средства индивидуальной мобильности.

Инцидент произошел 31 июля, в 21.20 на улице Танкистов, 104. По предварительным данным, подросток 2013 года рождения, управляя СИМ Kugoo, при проезде искусственной неровности не справился с управлением и упал.

В результате происшествия мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Госавтоинспекция РО

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Таганрогская правда

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