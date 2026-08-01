На Дону 13-летний подросток на электросамокате получил травмы, когда упал, переезжая через «лежачий полицейский»

Мальчик доставлен в больницу.

В Каменске-Шахтинском сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний водитель средства индивидуальной мобильности.

Инцидент произошел 31 июля, в 21.20 на улице Танкистов, 104. По предварительным данным, подросток 2013 года рождения, управляя СИМ Kugoo, при проезде искусственной неровности не справился с управлением и упал.

В результате происшествия мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Госавтоинспекция РО