Мошенники убедили пожилых супругов в Ростове снять все накопления и передать курьеру

Схема с «безопасным счетом» вновь привела к хищению миллионов у дончан.

В отдел полиции № 1 УМВД России по Ростову-на-Дону обратился 75-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что он и его жена стали жертвами аферистов, которые похитили у них свыше 3,4 миллиона рублей.

Как выяснили полицейские, супругам звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых структур и службы безопасности банка. Они убедили пожилых людей, что те могут потерять все накопления, и предложили спасти деньги, сняв их и передав через курьера на «безопасный счет». Сначала пара сняла в банке 2,1 миллиона рублей, упаковала наличные в пакет, обмотала скотчем и отдала приехавшему курьеру. На следующий день злоумышленники заставили их снять остатки из другого банка — еще 1,3 миллиона рублей, которые также были переданы. Общая сумма ущерба составила более 3,4 миллиона рублей.

Поняв, что их обманули, ростовчане обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сотрудники полиции разыскивают курьера и организаторов схемы.

В полиции напомнили, что никаких курьеров от банков и силовиков не существует, а «безопасные счета» — это стопроцентный обман. Если поступает подобный звонок, нужно немедленно положить трубку. Полицейские также призвали жителей поговорить со своими пожилыми родственниками, которые особенно уязвимы перед такими манипуляциями.

Фото: magnific