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На Дону пенсионер на легковушке погиб в аварии, выехав на встречную полосу под КАМАЗ

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17 июня на трассе в Ростовской области водитель легкового автомобиля погиб во время аварии, когда его машина врезалась в «КАМАЗ». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 23.05 на 160 км автодороги Ростов — Ставрополь в Песчанокопском районе. По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 не выбрал безопасную скорость. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу в запрещенном месте, где столкнулся с КАМАЗом в составе полуприцепа «Кроне».

В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге во время аварии перевернулся автомобиль, обошлось без пострадавших.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП новости погиб водитель происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

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