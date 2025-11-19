В селе под Таганрогом сгорел пункт выдачи заказов интернет-магазина

В селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района сгорел пункт выдачи заказов одного из известных интернет-магазинов.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар в помещении на улице Ленина, 75 начался 16 ноября в 4.27 утра. На место выезжали 8 сотрудников МЧС и две спецмашины. Возгорание на площади 150 квадратных метров было ликвидировано уже в 05.17, но находившийся в помещении товар полностью сгорел. Во время происшествия никто не пострадал.

«Предварительно, возгорание могло возникнуть из-за неисправной проводки. Проводится пожарно-техническая экспертиза», — пояснили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге 2 пожарные машины тушили горящий дом в переулке Южном.

Фото ГУ МЧС по РО