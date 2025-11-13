В селе под Таганрогом мужчина хотел потушить пожар и получил серьезную травму

В селе Политотдельском Матвеево-Курганского района произошел пожар в сарае, который привел к серьезной травме местного жителя.

Шестидесятилетний мужчина, заметив возгорание у соседей, попытался самостоятельно потушить огонь. Для этого он забрался на крышу сарая, а в итоге не удержался на ногах, сорвался и получил повреждение позвоночника. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, он госпитализирован.

«Специалисты МЧС России, прибывшие на место, ликвидировали пожар на площади 54 квадратных метра. По данным дознавателя ведомства, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, работавшей в аварийном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели напоминают гражданам о необходимости немедленно сообщать о пожаре по телефону 101, избегать самостоятельных попыток тушения, которые могут привести к трагическим последствиям.

Фото: ГУ МЧС России по РО