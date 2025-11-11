В Ростовской области крупный ночной пожар на рынке тушили более 50 человек

Ночью 11 ноября в Ростовской области около трех часов тушили крупный пожар ранга № 2 в Волгодонске на рынке «Авангард», сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение поступило на пульт дежурного 00.55. Оказалось, что произошло возгорание на рынке, расположенном на улице Маршала Кошевого. К прибытию пожарных подразделений огонь распространился на площади 300 квадратных метров, наблюдалось сильное задымление. В 01.44 удалось локализовать возгорание на площади 400 квадратных метров, в 02.38 – ликвидировать открытое горение и только в 04.01 пожар был ликвидирован.

С огнем боролись 53 человека, было привлечено 20 единиц спецтехники. Во время происшествия никто не пострадал.

Фото ГУ МЧС по РО