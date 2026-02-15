Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области женщина самостоятельно сбросила с грузового состава 480 кг чугуна и была задержана

В Ростовской области задержали 48-летнюю жительницу Новочеркасска, которая пыталась похитить почти полтонны чугуна, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел ночью на территории железнодорожной станции Новочеркасска. Фигурантка самостоятельно сбросила с полувагона грузового поезда более 480 килограммов металла, после чего была задержана сотрудниками транспортной полиции с поличным. Причиненный ущерб оценивается более чем в 13 тысяч рублей.

Как выяснилось, подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что 20-летний дончанин был насмерть сбит поездом.

