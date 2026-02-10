Главная » Новости Ростовской области

Трагедия на железной дороге: 20-летний дончанин был насмерть сбит поездом

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

ЧП произошло на станции Шахтная, транспортные полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Новости Ростовской области

Смертельное травмирование поездом молодого человека случилось в Ростовской области. Подробности рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Шахтная поступило сообщение о том, что на станции Локомотивстрой электровозом смертельно травмирован мужчина. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 20-летний житель города Новочеркасска. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Вчера сообщалось, что на железнодорожном перегоне «Ростов-Товарный — Ростов-Западный» погибла пожилая ростовчанка, попав под поезд.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

железная дорога новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru