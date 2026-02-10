Трагедия на железной дороге: 20-летний дончанин был насмерть сбит поездом

ЧП произошло на станции Шахтная, транспортные полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Смертельное травмирование поездом молодого человека случилось в Ростовской области. Подробности рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Шахтная поступило сообщение о том, что на станции Локомотивстрой электровозом смертельно травмирован мужчина. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 20-летний житель города Новочеркасска. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Вчера сообщалось, что на железнодорожном перегоне «Ростов-Товарный — Ростов-Западный» погибла пожилая ростовчанка, попав под поезд.

Фото из архива