В Ростовской области за ночь сбили беспилотники в четырёх районах, обошлась без пострадавших и разрушений

В ночь на 20 июня во время воздушной атаки вражеские беспилотники уничтожены в четырех районах Ростовской области, сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны сбили в Чертковском, Миллеровском, Морозовском и Красносулинском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Они были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 19 июня в Ростовской области отразили атаку беспилотников в двух районах.

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