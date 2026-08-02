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ПВО в Ростовской области уничтожила почти 150 беспилотников при атаке на регион

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Падение обломков дронов на элеватор в Миллерово привело к пожару, он потушен.

Новости Ростовской области

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. Почти 150 БПЛА были уничтожены в Каменске-Шахтинском и еще семи районах региона: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском. Об этом сообщил в оперативной сводке губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

Однако на земле не обошлось без последствий. В Миллеровском районе обломки БПЛА упали на элеватор, из-за чего произошло возгорание кабеля на крыше здания. Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован, уточнил Юрий Слюсарь.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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