ПВО в Ростовской области уничтожила почти 150 беспилотников при атаке на регион

Падение обломков дронов на элеватор в Миллерово привело к пожару, он потушен.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. Почти 150 БПЛА были уничтожены в Каменске-Шахтинском и еще семи районах региона: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском. Об этом сообщил в оперативной сводке губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

Однако на земле не обошлось без последствий. В Миллеровском районе обломки БПЛА упали на элеватор, из-за чего произошло возгорание кабеля на крыше здания. Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован, уточнил Юрий Слюсарь.

Фото из архива