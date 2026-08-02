Информацию о неправильных действиях медперсонала при родах в Ростове, приведших к тяжелому заболеванию ребенка, проверит глава Следкома РФ

Сообщение о произошедшем появилось в соцсетях донской столицы.

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сообщений в соцсетях о нарушениях при оказании медпомощи в Ростове-на-Дону.

По информации из открытых источников, во время приема родов у женщины медицинский персонал действовал неправильно, из-за чего новорожденный получил травмы, повлекшие тяжелое заболевание. Сейчас этот случай расследуют следователи СК России по Ростовской области.

Глава ведомства потребовал от временно исполняющего обязанности руководителя регионального управления СК Ковалева С.Ю. представить доклад о продвижении расследования и проверке доводов, изложенных в обращении.

Фото: СУ СК РФ по РО