Главная » Новости Ростовской области

Информацию о неправильных действиях медперсонала при родах в Ростове, приведших к тяжелому заболеванию ребенка, проверит глава Следкома РФ

На чтение 1 мин Просмотров 126 Опубликовано

Сообщение о произошедшем появилось в соцсетях донской столицы.

Новости Ростовской области

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сообщений в соцсетях о нарушениях при оказании медпомощи в Ростове-на-Дону.

По информации из открытых источников, во время приема родов у женщины медицинский персонал действовал неправильно, из-за чего новорожденный получил травмы, повлекшие тяжелое заболевание. Сейчас этот случай расследуют следователи СК России по Ростовской области.

Глава ведомства потребовал от временно исполняющего обязанности руководителя регионального управления СК Ковалева С.Ю. представить доклад о продвижении расследования и проверке доводов, изложенных в обращении.

Фото: СУ СК РФ по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область следком
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru