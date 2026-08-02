На трассе М-4 «Дон» пассажир автомобиля пытался избавиться от мефедрона на глазах полицейских

Его действия были пресечены. Мужчине ему грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков.

Инцидент произошел 30 июля на 931-м километре трассы М-4 «Дон». Сотрудники Донского ОБ ДПС ГАИ № 2 остановили для проверки Mercedes-Benz. Пока инспекторы разговаривали с женщиной-водителем, пассажир на переднем сиденье попытался избавиться от улик: он вышел из машины и бросил на землю сверток с белым порошком. Действия мужчины были замечены и пресечены на месте.

Проведенная экспертиза показала, что в пакете находился мефедрон массой 0,93 грамма. В отношении пассажира возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

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