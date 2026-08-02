Несовершеннолетний мотоциклист разбился насмерть при неудачном обгоне в Ростовской области

Трагедия произошла вчера вечером в хуторе Почтовый Константиновского района.

Вчера вечером, 1 августа, в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля погиб 17-летний юноша. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 20.45 у дома 14 по улице Центральной 17-летний водитель за рулем мотоцикла Honda при обгоне попутного транспортного средства столкнулся с автомобилем «Лада 211440», за рулем которого находился 28-летний водитель, поворачивавший налево. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает, что управлять мопедом можно с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М». Для управления легкими мотоциклами требуется категория «А1», также доступная с 16 лет. Полноценная категория «А» открывается только с 18 лет. Кроме того, водитель мотоцикла обязан использовать мотошлем — за нарушение предусмотрена административная ответственность.

Ведомство призывает не приобретать и не передавать подросткам мототехнику до достижения установленного законом возраста и получения соответствующей категории прав, а также контролировать досуг детей, чтобы исключить ситуации, когда они садятся за руль мотосредства.

Фото: Госавтоинспекция РО