В Ростовской области отразили удар дронов по двум районам

В ночь на 19 июня в Ростовской области отразили атаку беспилотников в двух районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Системы противовоздушной обороны уничтожили вражеские дроны в Чертковском и Миллеровском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атаки фиксировались над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 18 июня на Дону после массированной атаки БПЛА поврежден тепловоз и произошли пожары, есть погибший и раненые.

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