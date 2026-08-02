Главная » Новости Ростовской области

На Дону при тушении пожара в частном доме обнаружено тело 62-летнего мужчины

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Предположительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Новости Ростовской области

В Азове при пожаре в жилом доме погиб 62-летний мужчина. Возгорание произошло 31 июля в одноквартирном доме на улице Лермонтова, сообщает МЧС РО.

Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров, его ликвидировали восемь специалистов с помощью двух спецмашин. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров и 12 возгораний сухой растительности и камыша.

Фото: МЧС РО (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru