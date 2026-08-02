На Дону при тушении пожара в частном доме обнаружено тело 62-летнего мужчины

Предположительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В Азове при пожаре в жилом доме погиб 62-летний мужчина. Возгорание произошло 31 июля в одноквартирном доме на улице Лермонтова, сообщает МЧС РО.

Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров, его ликвидировали восемь специалистов с помощью двух спецмашин. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров и 12 возгораний сухой растительности и камыша.

Фото: МЧС РО (из архива)