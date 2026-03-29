В Ростовской области водитель переехал мужчину, лежавшего на проезжей части

28 марта в Ростовской области водитель переехал мужчину, который лежал прямо на дороге, сообщает региональная Госавтоинспекция. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Происшествие случилось в 15.20 в станице Мешковской на улице Луговой, примерно в 100 метрах от грунтовой дороги в северном направлении. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «ИЖ 2717» совершил наезд на 59-летнего мужчину, который в тот момент лежал на проезжей части.

Пострадавший скончался. Его тело доставлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств произошедшего и определения точной причины смерти. По результатам проверки будет дана окончательная правовая оценка действиям водителя.

Фото Госавтоинспекции РО