Превысила скорость: пять человек пострадали в ночном ДТП в Ростовской области

В Дубовском районе Ростовской области произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали пять человек.

Авария случилась в ночь на 28 марта на улице Первомайской в селе Дубовское.

По предварительной информации Госавтоинспекции, около 00.30 19-летняя автоледи, управлявшая «ВАЗ 21140», превысила скорость движения. Это привело к потере контроля над машиной: автомобиль вошел в занос, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 30-летнего водителя.

«В результате происшествия травмы получили оба водителя. Также пострадали три пассажира «ВАЗ» 19, 20 и 21 лет. Все пятеро доставлены в медицинское учреждение бригадами скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

В связи с произошедшим Госавтоинспекция напоминает водителям о важности выбора безопасной скорости. Несоблюдение скоростного режима нередко приводит к потере управления и серьезным последствиям. Помните: безопасная скорость — залог вашей жизни и жизни окружающих, отмечают в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что в донской столице ранним утром пешеход погиб под колесами автобуса

Фото: Госавтоинспекция по РО