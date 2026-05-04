В Ростовской области спустя 10 лет снят запрет на промысловый лов шемаи

После промышленного лова шемаи может быть разрешена и любительская рыбалка.

В Ростовской области разрешили промышленный вылов проходной формы азово-черноморской шемаи в бассейне реки Дон. Соответствующий приказ №170 от 25 марта, подписанный министром сельского хозяйства России Оксаной Лут, опубликован 30 апреля 2026 года на официальном портале правовой информации.

Включение шемаи в перечень водных биоресурсов, разрешенных для промышленного рыболовства, стало возможным благодаря многолетней работе по восстановлению популяции этого вида. Более 10 лет назад азово-черноморская шемая была занесена в Красную книгу, после чего в регионе началось ее искусственное воспроизводство.

С 2019 года была шемая исключена из Красной книги Российской Федерации, а в 2024 году — из региональной Красной книги. Однако до недавнего времени ее промысловый вылов оставался под запретом.

В ноябре 2024 года заместитель директора АзНИИРХ Владимир Белоусов объяснил, что в первую очередь планируется снять запрет на промышленный вылов шемаи. Причина в том, что популяция этой рыбы значительно выросла, и она все чаще попадает в сети рыбодобывающих компаний. Для предприятий это создает риск уголовного преследования.

«В первую очередь надо снять то напряжение, тот страх, который есть у наших промышленников. Чтобы разрешить им хотя бы ограниченный прилов», — приводит издание donnews.ru мнение эксперта.

Белоусов также добавил, что между разрешением промышленного и любительского лова не должно быть большого временного разрыва.

Ранее ученые АзНИИРХ предлагали установить для рыбаков-любителей минимальный размер особи — 20 см и суточную норму добычи шемаи в количестве 5 экземпляров на одного человека.

Шемая — вид карповых рыб из рода уклеек. Обитает, по данным Википедии, в Чёрном, Мраморном, Азовском, Каспийском и Аральском морях. В России встречается также в реках Дон, Волга и Урал.

Шемая, которую также называют шамайкой, является ценным промысловым видом. Её нередко именуют «царской рыбой» — этот эпитет происходит из персидского языка. Основные причины гастрономической ценности шемаи связаны с её деликатным и сбалансированным вкусом, который высоко ценится гурманами. Кроме того, рыба относится к категории средней жирности, что делает её универсальной для различных способов приготовления. В обработанном виде, например вяленом или копчёном, шемая по вкусовым качествам сопоставима с балыком, то есть считается деликатесом.

Фото sfedu.ru из архива