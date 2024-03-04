В реке Дон восстановлена популяция азово-черноморской шемаи

Азово-черноморскую шемаю собираются исключить из перечня объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области, сообщает официальный портал донского правительства.

В результате проведенного учеными исследования и мониторинга стало ясно, что численность популяция этого вида рыбы восстановлена, в том числе благодаря выпуску молоди.

Напомним, что еще в 2020 году министерством природных ресурсов и экологии России было принято решение об исключении проходной формы азово-черноморской шемаи из Красной книги Российской Федерации. Однако ее вылов в Дону и его притоках будет разрешен только после исключения шемаи из Красной книги Ростовской области и внесения изменений в правила рыболовства.

Обновленная редакция Красной книги Ростовской области будет опубликована в конце текущего года.

Фото «Таганрогской правды»