В Ростове-на-Дону открыли монумент «Земля героев» в главном храме ЮВО

В Ростове-на-Дону, накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в главном храме Южного военного округа состоялось торжественное открытие монумента «Земля героев», информирует портал донского правительства.

По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в церемонии принял участие заместитель главы региона Дмитрий Водолацкий.

Открытие памятника стало завершением одноименной военно-патриотической акции — в каждом субъекте страны, входящем в зону ответственности ЮВО, в «Кисет памяти» была собрана земля с мест сражений Великой Отечественной войны.

В год 80-летия Победы акция прошла в 19 городах. «Кисеты памяти» поместили в 76-миллиметровые гильзы орудия ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны и передали на хранение в главный храм ЮВО. 4 мая, во время церемонии открытия монумента «Земля героев», представители субъектов РФ, участвовавших в акции, вместе с командованием ЮВО заложили гильзы своих регионов в новый памятник.

«В Год единства народов России мемориал «Земля героев» символизирует общность подвигов, совершенных народами нашей страны, которые мужественно защищали южные границы Родины. Их потомки продолжают славные традиции своих предков, участвуя в специальной военной операции», — подчеркнул Дмитрий Водолацкий.

Напомним, строительство собора началось в 2012 году, в 2021 году по указу главы Донской митрополии он получил статус главного православного воинского храма ЮВО.

Храм Георгия Победоносца находится в западном жилом массиве донской столицы, выполнен в византийском стиле. Его высота составляет 40 метров, диаметр купола — 18 метров. На куполе расположена мозаика с изображением восьми небесных воинов-архангелов. Рядом с храмом разбит Георгиевский сад с озером, летним театром, детской площадкой и ротондой. Установлена стела святого Георгия Победоносца и высажена лавандовая Аллея Воинской Славы.

Фото: donland.ru

