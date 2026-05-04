В донской столице подросток переходил дорогу на «красный» и попал под машину

В Ростове-на-Дону полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, утром 4 мая, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Около 08.20 на улице Максима Горького, 267, 27-летний водитель за рулем автомобиля «Газель Соболь», по предварительным данным, сбил 13-летнего мальчика. Подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо, но на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося.

