Новый дрон-перехватчик «Ёлка» усилил защиту от беспилотников ВСУ на южном направлении

Военнослужащие «Южной» группировки войск начали применять новейший дрон-перехватчик «Ёлка» для защиты воздушного пространства, информирует портал донского правительства.

Помимо «Ёлки», для борьбы с вражескими дронами используются крупнокалиберный пулемёт «Утёс», пулемёт Калашникова на специальной станине и переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба». Для повышения мобильности групп применяется отечественный внедорожник «Улан-2».

Перспективный дрон-перехватчик уже не раз доказывал свою эффективность в зоне проведения СВО. «Ёлку», как и другие виды БПЛА, активно применяют для борьбы с живой силой и техникой противника военнослужащие войск беспилотных систем.

«Наши беспилотные подразделения активно осваивают новые технику и вооружение, выполняют широкий спектр задач: от разведки и электронной борьбы до огневого поражения целей и решения транспортных вопросов», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

Напомним, Министерство обороны РФ продолжает набор граждан на военную службу в войска беспилотных систем. Обратиться для оформления документов можно в пункты отбора:

в Таганроге по адресу: ул. Александровская, 37 (телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Военнослужащие, заключившие контракт на прохождение службы в войсках беспилотных систем с Минобороны РФ в Ростовской области, получают единовременно до 3,4 млн рублей (региональная и федеральная выплаты).

На все вопросы о военной службе по контракту вам ответят по короткому номеру 117.

