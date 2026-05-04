В Ростовской области продолжается прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк»

В 81-ю годовщину Великой Победы она проходит по всей стране в онлайн-формате.

Чтобы стать участником акции, необходимо отправить заявку. Принимаются они до 6 мая включительно:

В личном кабинете разместите фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла, а также о тех, кто сражался за Родину. При необходимости воспользуйтесь функцией улучшения фотографии и сделайте ее цветной. А еще поделитесь историей о своем герое в социальных сетях.

Чтобы обеспечить достоверность сведений, модерация поступающих анкет ведется в несколько этапов с привлечением профессиональных историков. Такой подход направлен на предотвращение любых попыток фальсификации истории, появления фейковых страниц и неуместного контента. Традиционно, технологическим партнером акции выступает Сбер, медийным партнером акции – VK.

Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00 на официальном сайте. Первыми цифровое шествие увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего эстафета памяти проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится в Калининградской области.

На основе материалов сайта «Бессмертный полк России»