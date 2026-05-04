6 мая на вокзал донской столицы прибудет ретропоезд «Победа»

Экспозицию ретропоезда в этом году дополнили новой техникой, воссоздающей военную эпоху.

В среду, 6 мая, на главный вокзал Ростова-на-Дону прибудет ретропоезд «Победа» — состав, собранный из исторических вагонов и паровоза времен Великой Отечественной войны. С 10.00 все желающие смогут осмотреть экспонаты, воссоздающие атмосферу военных лет.

Поезд традиционно участвует в акции, приуроченной ко Дню Победы. В этом году состав, состоящий из паровоза и вагонов военной эпохи, проедет более 1000 километров с остановками на ключевых станциях.

В 2026 году экспозицию дополнили новыми предметами. Впервые на платформах представлены мотоциклы с армейским вооружением, грузовик «полуторка», зенитные орудия и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой». Эта отреставрированная машина получила свое прозвище за эффективность в борьбе с вражескими танками. Среди других экспонатов — вагоны-теплушки, вагон-душ и вагон-салон, а также паровозы «Эр 739-99», участвовавший в Сталинградской битве, и ФД-20, работавший в тылу. Все они являются действующими экспонатами музея железнодорожной техники Северо-Кавказской магистрали.

Прибытие поезда на станцию Ростов-Главный будет сопровождаться театрализованным представлением от творческих коллективов Дворца культуры железнодорожников, что позволит погрузиться в атмосферу тех лет.

С момента первого рейса в 2010 году ретропоезд «Победа» проехал более 24 тысяч километров, посетил 50 станций и стал важной частью памяти о войне для тысяч людей.

Для прохода на территорию вокзала и осмотра экспозиции необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Фото: donland.ru

