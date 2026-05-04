В Волгодонске при поддержке атомщиков прошел Всероссийский турнир по рукопашному бою, собравший рекордное число участников

Около 800 спортсменов из 18 регионов Российской Федерации приняли участие в турнире на призы концерна «Росэнергоатом».

В Волгодонске (городе расположения Ростовской АЭС) прошел традиционный ежегодный Всероссийский турнир по рукопашному бою, посвященный Великой Победе. Соревнования проводились 19-й раз. В этом году они собрали рекордное количество сильнейших бойцов из 18 регионов России – от Юга и Серверного Кавказа до Москвы, Санкт-Петербурга и Урала. Разыграно 80 комплектов наград. В сети Интернет велась прямая трансляция боев, которую в режиме реального времени смотрели более 30 тысяч человек.

Турнир проводился в шести возрастных категориях – от школьников 8-9 лет до взрослых спортсменов. Во всех возрастных категориях больше всего медалей завоевали бойцы, представляющие Ростовскую область.

Свои команды бойцов на турнир заявили и пять российских атомных станций. Победу в командном зачете завоевали спортсмены, представляющие Ростовскую АЭС, на втором месте – команда Курской атомной станции, третье общекомандное место заняли рукопашники Смоленской АЭС.

Ростовская атомная станция на протяжении многих лет активно поддерживает областную Федерацию рукопашного боя. В городе атомщиков около 500 юношей и девушек увлечены этим видом спорта. Волгодонская школа рукопашного боя считается одной из сильнейших в России. В числе ее воспитанников чемпионы Ростовской области, России, а также – двукратная чемпионка мира Анна Новикова.

«Государство стремится создать равные условия для занятий физической культурой и спортом среди всех граждан. Вклад в реализацию этой задачи вносят концерн «Росэнергоатом» и Ростовская АЭС. Один из проектов по развитию массового спорта – это поддержка в Волгодонске школы рукопашного боя и других единоборств. Несколько лет назад по инициативе Федерации рукопашного боя Ростовской области и при поддержке концерна «Росэнергоатом» в нашем городе открылся Центр единоборств. И сегодня своими победами волгодонские спортсмены доказывают, что все это мы делаем не зря», – отметил директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников.

Справка

Государственная поддержка спорта в России выходит на новый уровень. Президент и правительство делают всё возможное для развития как профессионального, так и массового спорта. Особое внимание уделяется детям и подросткам: строятся современные спортивные объекты, внедряются инновационные форматы, расширяется сеть площадок ГТО и «умных» спортивных зон. Спорт в России — это образ жизни, основанный на здоровье, взаимном уважении и целеустремлённости. Современные инициативы, такие как цифровые форматы ГТО и семейные спортивные фестивали, делают физическую культуру доступной и интересной для всех поколений.

Фото предоставлено Ростовской АЭС